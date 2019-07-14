Жителей Свердловской области предупредили о ливнях и шквалистом ветре
Вчера, 23:12Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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МЧС Свердловской области посредством СМС-рассылки предупредила жителей региона о сильных порывах ветра, дождях, граде и грозах, которые ожидаются 15 июля.
Порывы ветра, согласно информации от спасателей и метеорологов, в воскресенье, 15 июля, достигнут 25 метров в секунду. Температура воздуха при этом будет варьироваться от +29…+31 градуса Цельсия. Жаркую погоду разбавят проливные дожди, град и грозы.
В МЧС пояснили, что из-за сильного ветра могут пострадать автомобили, припаркованные возле рекламных щитов, деревьев и не укрепленных конструкций. Органы местного самоуправления уральских городов также предупреждены об угрозе шторма.
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