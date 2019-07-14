Жителей Свердловской области предупредили о ливнях и шквалистом ветре

Порывы ветра, согласно информации от спасателей и метеорологов, в воскресенье, 15 июля, достигнут 25 метров в секунду. Температура воздуха при этом будет варьироваться от +29…+31 градуса Цельсия. Жаркую погоду разбавят проливные дожди, град и грозы.