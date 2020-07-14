Не такие как все. Как помогают детям с ОВЗ в поликлиниках Нижнего Тагила

По словам главного врача ДГБ Дмитрия Клейменова, медицинская помощь для детей с ОВЗ в поликлиниках и стационарах включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний, а также санитарно-гигиеническое просвещение.

Мы понимаем, что родителям тяжело с такими детьми, и, конечно, без медицинской и психологической поддержки не обойтись. За детьми с ОВЗ наблюдает в первую очередь участковый педиатр. В плане социальной помощи оказываются консультации психологов, помощь в оформлении документов на получение соцпособий,рассказал Дмитрий Клейменов.

Для детей, которые не могут передвигаться самостоятельно, предусмотрен систематический патронаж (активное наблюдение) участковым врачом. Такой ребенок наблюдается на дому до полного выздоровления, отметил главврач ДГБ. Диспансеризация детей-инвалидов включает в себя профилактику, раннее выявление заболеваний и комплексное лечение.

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У моего сына тяжелое ДЦП с детства, он не ходит самостоятельно, возим его только на инвалидной коляске. Систематически наблюдаемся у специалистов, также за состоянием здоровья ребенка постоянно следит участковый врач. Она всегда в курсе, чем мой сын болеет, всегда на связи. А еще раз в год проходит полный медицинский осмотр специалистами на дому, это очень удобно, что не нужно никуда ехать,рассказала тагильчанка Татьяна.

На каждого ребенка, который состоит на учете, участковый педиатр составляет индивидуальный план диспансеризации на год с графиком осмотров у узких специалистов. В конце года дается полное заключение.

В итоговом эпикризе отражается динамика заболевания, эффективность проведения лечения и дается общая оценка проведенной диспансеризации,сообщил Дмитрий Клейменов.

Помимо медицинского наблюдения для детей с ограниченными возможностями здоровья до пандемии коронавируса проводились адаптационные занятия в бассейне и лечебная физкультура на базе поликлиники на улице Тагилстроевская, 4. После снятия ограничений инструкторы продолжат свою работу.

Фото: сайт ДГБ Нижнего Тагила

Моей дочке очень нравилось в бассейне, у нее слабые ножки, а после занятий она чувствовала себя лучше. С нетерпением ждем, когда вновь все откроется,поделилась жительница Нижнего Тагила по имени Марина.

В учреждениях ДГБ Нижнего Тагила стараются создать все условия для комфортного приема детей-инвалидов и их родителей. В поликлиниках № 1, № 2 и № 5 входные группы оборудованы пандусами. Там, где нет лифтов, кабинеты для осмотра детей с ОВЗ оборудованы на первом этаже.

Фото: 1MediaInvest

В стационарах также присутствуют пандусы. В больнице на улице Кузнецкого есть лифт для транспортировки на верхние этажи, а в стационаре на улице Карла Либкнехта в неврологическом отделении имеются душ и санитарная комната для маломобильных детей.

Помимо этого в тагильской ДГБ имеются тактильные таблички для слабовидящих со шрифтом Брайля, индукционные петли для слабослышащих и увеличительные приборы.

Также мы планируем улучшить условия для посещения детьми с ОВЗ в поликлиниках № 3 и № 4. Там тоже установят пандусы на входе и проведут ремонтные работы,отметил Дмитрий Клейменов.