«Серые реки, медные берега»: в Левихе экологи взяли пробы воды с «кислотных рек»
Вчера в поселке Левиха, на реке, где произошел разлив шахтных вод, были взяты пробы. Об этом TagilCity.ru рассказал эколог Андрей Волегов.
Вчера в Левихе взяли пробы воды до нейтрализации, после, и по изливу из прудка отстойника, на анализ. Сегодня планируем сдать. Также вчера заехали на Рудник и увидели последствия таких течений по рельефу местности. Это все напрямую попадает в реку Тагил, рассказал TagilCity.ru Андрей Волегов.
Кроме того, эколог записал видео, где показал, как обстоит ситуация на реке.
Недостаточное финансирование для покупки извести и гашения этих стоков приводят к загрязнению прилегающей территории, а далее реки Тагил и Линевского водохранилища. Как следствие, вода поступает в Тагильский водоем, откуда у нас берут воду для горячего водоснабжения тагильчан, рассказывает эколог.
Напомним, ранее в «Инстаграме» блогера под ником Zamkad_life появилась серия снимков с Левихинского рудника, которые были выполнены с высоты птичьего полета. На фото видно, что многочисленные ручьи из шахт загрязняют природу. В Министерстве природных ресурсов заявили, что этот рудник является предприятием федерального значения. В нем имеются запасы полезных ископаемых и драгметалла. Поэтому говорить о его ликвидации нецелесообразно. Вчера на место отправились сотрудники Нижнетагильской природоохранной прокуратуры.