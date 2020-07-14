«Серые реки, медные берега»: в Левихе экологи взяли пробы воды с «кислотных рек»

Вчера в Левихе взяли пробы воды до нейтрализации, после, и по изливу из прудка отстойника, на анализ. Сегодня планируем сдать. Также вчера заехали на Рудник и увидели последствия таких течений по рельефу местности. Это все напрямую попадает в реку Тагил, рассказал TagilCity.ru Андрей Волегов.

Кроме того, эколог записал видео, где показал, как обстоит ситуация на реке.

Недостаточное финансирование для покупки извести и гашения этих стоков приводят к загрязнению прилегающей территории, а далее реки Тагил и Линевского водохранилища. Как следствие, вода поступает в Тагильский водоем, откуда у нас берут воду для горячего водоснабжения тагильчан, рассказывает эколог.

Видео Видео: Андрей Волегов