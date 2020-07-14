В Первоуральске пациенты с COVID-19 ждут приезда скорой помощи по двое суток

По словам Сорокина, на вызовы к пациентам с коронавирусом и к тем, у кого схожая с ним симптоматика, выезжают три бригады из 12-13 суточных бригад скорой помощи. Но из-за большого числа вызовов, даже при круглосуточной работе и подключении других бригад очередь растягивается на много часов. Главврач пояснил, что медики выезжают в первую очередь на экстренные вызовы, поэтому пациентам с COVID-19 приходится ждать.