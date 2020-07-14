В Первоуральске пациенты с COVID-19 ждут приезда скорой помощи по двое суток
Сегодня, 19:43Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Главврач станции скорой помощи Первоуральска Андрей Сорокин заявил, что из-за высокой загруженности медиков пациенты могут ждать бригаду скорой до двух суток. Об этом он рассказал изданию Shaytanka.
Сюжеты: Коронавирус
По словам Сорокина, на вызовы к пациентам с коронавирусом и к тем, у кого схожая с ним симптоматика, выезжают три бригады из 12-13 суточных бригад скорой помощи. Но из-за большого числа вызовов, даже при круглосуточной работе и подключении других бригад очередь растягивается на много часов. Главврач пояснил, что медики выезжают в первую очередь на экстренные вызовы, поэтому пациентам с COVID-19 приходится ждать.
Ранее на длительное ожидание скорой жаловались жители Екатеринбурга. Замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что удалось снизить нагрузку на станции скорой помощи в столице Урала. Для этого закупили новый автотранспорт, увеличили число бригад, на КТ пациентов отправляют другим транспортом.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей