В Нижнем Тагиле 4 раза за месяц фиксировали превышение концентрации формальдегида

Так, первое превышение было зафиксировано в период с 26 по 29 июня. Оно составило, 1,3 ПДК. Следующее превышение произошло с 3 по 6 июля. В этот период концентрация составила уже почти в два раза больше — 2,5 ПДК. Далее индекс начал снижение. На 7 июля он составил 2,4, а на 8 июля — 2,3. В оставшиеся шесть дней до 14 июля превышений не зафиксировано.

Кроме того, на сайте появился отчет о загрязнении атмосферы по городам Свердловской области за апрель 2020 года. Согласно ему, в целом по городу был повышен уровень загрязнения воздуха. Ему присвоена вторая категория. Отмечается, что зафиксировано превышение среднесуточной концентрации бензапирена (2,2 ПДК) и этилбензола (1,5 ПДК). По остальным загрязняющим веществам превышений не было выявлено.

Как рассказал TagilCity.ru эколог Андрей Волегов, он обращался в УГМС для получения информации о состоянии атмосферного воздуха в городе, однако там ему ответили, что информация и услуга по ее предоставлению являются платными.

В ответе службы сказано, что информация подразделяется на общую и специализированную. Первая предоставляется бесплатно органам государственной власти РФ и субъектов, а также органам единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Для остальных лиц она является платной, так как требуются ресурсы для подготовки, копирования и передачи данных.

Специализированная информация предоставляется только получателям в рамках соглашений, а также по договорам на услуги по информационному обеспечению.

А вот насколько достоверной будет информация при оплате — мы не знаем. То есть, по сути, мы, как жители, для того, чтобы знать и понимать в какой среде мы живём, что насколько те или иные процессы могут на нас воздействовать, мы должны, как минимум, отдать деньги, чтоб «раскрыть глаза» и понять, что там происходит и насколько это является для нас опасным/безопасным, сказал TagilCity.ru Андрей Волегов.