К обычному режиму работы вернулись гидротехнические сооружения Нижнего Тагила

За состоянием плотин следят собственники и арендаторы: ЕВРАЗ НТМК, Водоканал-НТ, служба экологической безопасности и ВГОК, сообщает начальник отдела гражданской защиты администрации города Андрей Столбов.
Каждый день ими предоставляется информация о сбросах и уровне воды в единую дежурную диспетчерскую службу Нижнего Тагила, пишет «Тагильский рабочий».
Напомним, 3 и 4 июля 2021 года в Свердловской области прошли сильные ливни. В трёх муниципалитетах объявили режим ЧС.
В Нижнем Тагиле серьёзных последствий не произошло. За два дня в городе вылилось 170 миллиметров осадков при норме 40-45. Для предотвращения ЧС организовали сброс воды из Тагильского пруда в объёме 229 кубических метров в секунду и полностью закрыли Ленёвское водохранилище.
В городе прорвало 6 плотин, был переполнен Тагильский пруд, вследствие чего затопило участки коллективных садов, которые находятся около реки Тагил.
Сейчас угрозы наводнения нет. Специалисты провели обследование Ленёвской и Нижнетагильской плотины, обе они находятся в приемлемом состоянии.