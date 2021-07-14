Свердловский онкодиспансер частично закрылся на карантин из-за коронавируса

Свердловский онкодиспансер был частично закрыт на карантин из-за того, что у одной из пациенток диагностировали коронавирус. Гинекологическое отделение № 4 и частично радиологическое отделение № 2 закрыты на санитарную обработку.

Однако планируется, что радиологическое отделение будет открыто 15 июля, а гинекологическое — 19 июля, сообщает Znak со ссылкой на региональный оперативный штаб. Другие отделения онкодиспансера и поликлиника функционируют в штатном режиме. Отмечается, что все пациенты, контактирующие с «ковидной» больной, отправились на двухнедельный карантин домой. По его завершении они возобновят лечение. На момент госпитализации тест у пациента был отрицательный, клинические симптомы проявились на четвертые сутки лечения в онкодиспансере,отметили в штабе. Напомним, постановление главного санитарного врача Свердловской области гласит, что из-за коронавируса в регионе в настоящее время недопустимо проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек. Массовые мероприятия с более чем 500 участниками ограничены в Свердловской области

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter