Свердловский онкодиспансер частично закрылся на карантин из-за коронавируса

Свердловский онкодиспансер частично закрылся на карантин из-за коронавируса
Свердловский онкодиспансер частично закрылся на карантин из-за коронавируса
Сегодня, 20:46Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Свердловский онкодиспансер был частично закрыт на карантин из-за того, что у одной из пациенток диагностировали коронавирус. Гинекологическое отделение № 4 и частично радиологическое отделение № 2 закрыты на санитарную обработку.

Однако планируется, что радиологическое отделение будет открыто 15 июля, а гинекологическое — 19 июля, сообщает Znak со ссылкой на региональный оперативный штаб. Другие отделения онкодиспансера и поликлиника функционируют в штатном режиме.

Отмечается, что все пациенты, контактирующие с «ковидной» больной, отправились на двухнедельный карантин домой. По его завершении они возобновят лечение.

На момент госпитализации тест у пациента был отрицательный, клинические симптомы проявились на четвертые сутки лечения в онкодиспансере,отметили в штабе.

Напомним, постановление главного санитарного врача Свердловской области гласит, что из-за коронавируса в регионе в настоящее время недопустимо проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек.

Сюжеты:
ЕкатеринбургКоронавирус
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