Свердловский онкодиспансер частично закрылся на карантин из-за коронавируса

Однако планируется, что радиологическое отделение будет открыто 15 июля, а гинекологическое — 19 июля, сообщает Znak со ссылкой на региональный оперативный штаб. Другие отделения онкодиспансера и поликлиника функционируют в штатном режиме.
Отмечается, что все пациенты, контактирующие с «ковидной» больной, отправились на двухнедельный карантин домой. По его завершении они возобновят лечение.
На момент госпитализации тест у пациента был отрицательный, клинические симптомы проявились на четвертые сутки лечения в онкодиспансере,отметили в штабе.
Напомним, постановление главного санитарного врача Свердловской области гласит, что из-за коронавируса в регионе в настоящее время недопустимо проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек.