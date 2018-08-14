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Дожди, град и усиление ветра ожидаются в Нижнем Тагиле 14 и 15 августа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дожди, град и усиление ветра ожидаются в Нижнем Тагиле 14 и 15 августа

Сегодня, 17:16Здоровье и экология
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