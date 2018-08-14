Дожди, град и усиление ветра ожидаются в Нижнем Тагиле 14 и 15 августа
Сегодня, 17:16Здоровье и экология
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Во второй половине дня 14 августа, ночью и днем 15 августа местами в Свердловской области, в частности в Нижнем Тагиле, ожидаются обильные дожди, град и усиление ветра до 25 м/с.
Сюжеты: Нижний Тагил
По сообщению главного управления МЧС России по Свердловской области, наибольшей угрозе шторма подвержены Ачитский ГО, Шалинский ГО, МО Красноуфимский округ, МО города Красноуфимск, Нижнесергинский МР, ГО Ревда, ГО Староуткинск, МО города Нижний Тагил, Невьянский ГО.
В связи с неблагоприятными погодными условиями возможны обрывы линий электропередач, повреждение кровли домов, аварии на объектах ЖКХ, а также возрастает риск ДТП.
Жителей просят быть внимательными и осторожными.
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