Предупреждение о пожароопасности будет действовать в Нижнем Тагиле 15 и 16 августа
Сегодня, 23:10Здоровье и экология
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15 и 16 августа в Нижнем Тагиле будет действовать экстренное предупреждение, касающееся высокой пожароопасности в лесах.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как передают синоптики, в зависимости от погодных условий в течение двух дней на территории Нижнего Тагила возможны лесные пожары, относящиеся к четвертому классу пожарной опасности. Комплексный показатель пожарной опасности составит 4001-6000 С◦.
Специалисты ЕДДС Нижнего Тагила напоминают, что в случае возникновения ЧС необходимо своевременно сообщить об этом по телефонам: 25-78-92, 112, 41-26-99, 25-78-83.
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