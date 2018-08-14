Предупреждение о смоге объявлено на территории Свердловской области
Сегодня, 12:10Здоровье и экология
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На территории Свердловской области объявлено предупреждение о смоге.
Сюжеты: Нижний Тагил, ЕкатеринбургИсточник: «Вечерние Ведомости»
Неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе метеорологические условия ожидаются с 20:00 13 августа до 20:00 16 августа.
Объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 16 августа, сообщили в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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