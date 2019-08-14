Медики рассказали о последствиях введения четырехдневной рабочей недели
Сегодня, 10:04Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Введение в России четырехдневной рабочей недели негативно скажется на здоровье жителей, приведет к увеличению числа людей с заболеваниями нервной системы и ожирением, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные экспертов в сфере медицины.
Медики полагают, что уменьшение числа рабочих дней приведет к возникновению у россиян страхов и фобий касательно будущего. Большинство россиян лишний выходной будут тратить на безделье, что приведет к ожирению, нарушению эмоционального комфорта. На снижение числа заболеваний гриппом и ОРВИ сокращение рабочей недели не повлияет.
Однако не все эксперты категоричны. Врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин полагает, что нельзя однозначно оценить влияние сокращенной рабочей недели на человека.
Напомним, с предложением ввести в России четырехдневную рабочую неделю выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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