Медики рассказали о последствиях введения четырехдневной рабочей недели

Медики полагают, что уменьшение числа рабочих дней приведет к возникновению у россиян страхов и фобий касательно будущего. Большинство россиян лишний выходной будут тратить на безделье, что приведет к ожирению, нарушению эмоционального комфорта. На снижение числа заболеваний гриппом и ОРВИ сокращение рабочей недели не повлияет.