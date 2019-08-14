Новоуральск окутал оранжевый дым с предприятия УГМК

Свердловчане предположили, что на предприятии произошел пожар. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как из трубы завода идет густой дым, а на территории предприятия заметно оранжевое свечение.

Журналистам издания на предприятии рассказали, что ЧП на производстве не было, а оранжевый дым вызван плановыми работами по очистке технологического оборудования. Опасности для населения дым не представляет.