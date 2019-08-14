Новоуральск окутал оранжевый дым с предприятия УГМК
Сегодня, 09:52Здоровье и экологияФото: Новости Новоуральска
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Жители поселка Верх-Нейвинский под Новоуральском рассказали о едком оранжевом дыме, появившимся из трубы здания филиала предприятия «Уралэлектромедь» (входит в УГМК), пишет Ура.ру.
Свердловчане предположили, что на предприятии произошел пожар. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как из трубы завода идет густой дым, а на территории предприятия заметно оранжевое свечение.
Журналистам издания на предприятии рассказали, что ЧП на производстве не было, а оранжевый дым вызван плановыми работами по очистке технологического оборудования. Опасности для населения дым не представляет.
Напомним, в Нижнем Тагиле уже второй день подряд фиксируется выброс сероводорода.
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