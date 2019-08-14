В Невьянске прокуратура проверит завод на котором произошёл выброс цветного дыма

По предварительной информации, выброс произошёл 13 августа. Надзорное ведомство установило, что в этот день на предприятии производилась замена фильтровальных рукавов на рукавном фильтре. В ходе проверки факта выброса в атмосферу вредных загрязняющих веществ будут установлены все обстоятельства произошедшего, будет дана правовая оценка соблюдению правил и нормативов выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух. По результатам при наличии основании будут приняты меры прокурорского реагирования.