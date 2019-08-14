В Невьянске прокуратура проверит завод на котором произошёл выброс цветного дыма
Прокурорская проверка организована на основании сообщений в СМИ о том, что филиалом «Производство сплавов цветных металлов» АО «Уралэлектромедь» был произведён выброс едкого оранжево-черного дыма в посёлке Верх-Нейвинский, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По предварительной информации, выброс произошёл 13 августа. Надзорное ведомство установило, что в этот день на предприятии производилась замена фильтровальных рукавов на рукавном фильтре. В ходе проверки факта выброса в атмосферу вредных загрязняющих веществ будут установлены все обстоятельства произошедшего, будет дана правовая оценка соблюдению правил и нормативов выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух. По результатам при наличии основании будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, что в Нижнем Тагиле 16 июня жители заметили в небе выброс ядовито-жёлтого облака в районе Коксохимического производства. Также на протяжении нескольких дней экологи регистрируют в городе превышение нормы выброса сероводорода в атмосферу. Ранее глава города Владислав Пинаев прокомментировал информацию о загрязнении окружающего воздуха, назвав главной причиной этого явления выхлопы автомобилей.