Кислородную станцию за 12 миллионов рублей получит станция скорой помощи Екатеринбурга, пишет Ура.ру.

С просьбой о выделении средств к руководителям частного фонда обратились врачи станции скорой помощи. Заявка была рассмотрена и одобрена. На текущий момент станция оплачена, подрядчик выполняет заказ. В ближайшее время станция окажется в распоряжении отделения скорой помощи. Недавно глава города Екатеринбург Александр Высокинский сообщил, что до конца лета город получит 30 новых машин «скорой». Глава Екатеринбурга Александр Высокинский официально вошел в партию «Единая Россия»

