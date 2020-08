Полпред президента в УрФО Николай Цуканов призвал начать готовиться ко второй волне коронавируса, пишет Е1.

Во время совещания в Челябинске Цуканов отметил, что осенью возможна вторая волна коронавируса. По мнению полпреда, к ней необходимо подготовиться. Количество зараженных снизилось в два раза, доля занятых коек составляет 45%. Однако осенью нельзя исключить вторую волну, сказал Цуканов. Ранее федеральный Минздрав также давал прогноз на вторую волну коронавируса.

