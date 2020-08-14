Свердловчане стали чаще болеть гриппом и ОРВИ

Врачи в августе зарегистрировали 13 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Рост был зафиксирован на 27%, в Екатеринбурге – на 39%, что превысило эпидемиологический порог.
Как рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева, несмотря на общий рост заболеваемости, в последние две недели отмечается стабилизация ситуации.
В Свердловской области за время пандемии коронавируса инфекцией заразились 23 097 человек, за минувшие сутки – 154 свердловчанина.