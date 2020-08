В Свердловской области число заболевших COVID-19 превысило 13 тысяч человек

За минувшие сутки в Свердловской области было подтверждено 154 новых случая заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных с начала пандемии составляет 23 097 человек, сообщает оперативный штаб региона.

Из больниц по выздоровлению было выписано 75 человек. Так, всего выздоровевших после заболевания насчитывается 18 878 человек. Отмечается, что на данный момент 91 человек находится в тяжелом состоянии, из них 46 подключены к аппаратам ИВЛ. Кроме того, еще 352 человек находится в состоянии средней тяжести. Кроме того, подтверждено четыре летальных случая. Всего инфекция унесла жизни 362 свердловчан. В России за прошедшие сутки подтверждено 5065 случаев заражения инфекцией, а общее число заболевших достигло почти 913 тысяч человек. Количество выздоровевших пациентов составляет почти 733 тысячи человек. Также подтверждено 114 летальных случаев. В общей сложности за время пандемии скончались почти 15,5 тысяч россиян.

