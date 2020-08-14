В Свердловской области число заболевших COVID-19 превысило 13 тысяч человек

В России за прошедшие сутки подтверждено 5065 случаев заражения инфекцией, а общее число заболевших достигло почти 913 тысяч человек. Количество выздоровевших пациентов составляет почти 733 тысячи человек. Также подтверждено 114 летальных случаев. В общей сложности за время пандемии скончались почти 15,5 тысяч россиян.