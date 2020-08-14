В торговых центрах Нижнего Тагила откроются мобильные прививочные кабинеты

По ее словам, определенным категориям граждан прививки будут ставить бесплатно.
Она отметила, что на данный момент этот вопрос обговаривается с торговыми центрами.
Организуем прививочные кабинеты, где пришедший в торговый центр покупатель мог бы поставить прививку в медицинском кабинете, заявила Чадова.
Бесплатную прививку смогут поставить лица старше 60 лет, беременные женщины, а также люди, которые часто страдают от респираторных заболеваний.
Ранее стало известно, что в Свердловской области планируется привить от гриппа более 70% населения региона.