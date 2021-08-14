Екатеринбурженка пожаловалась на одну очередь для больных COVID-19 и здоровых детей

Мать ребенка из Екатеринбурга пожаловалась на то, что медики хотели госпитализировать ее сына в одну больницу с зараженными коронавирусом детьми.

Екатеринбурженка вызвала «скорую» помощь, когда ее 7-летний сын почувствовал себя плохо, он стоит на учете у нефролога, признаков COVID-19 у него не было. Приехавшие на вызов врачи увезли ребенка в больницу № 11 в Екатеринбурге, сообщает Е1. При этом женщину с ребенком не предупредили о том, что в этом медицинском учреждении принимаются и дети с коронавирусом. Эта информация стала доступна на месте, когда выяснилось, что принимать мальчика будут в одном кабинете с детьми, у которых подтверждена коронавирусная инфекция. Узнав эту информацию от родительницы в очереди, которая предупредила их, что они с ребенком инфицированы COVID-19, екатеринбурженка сразу написала отказ от госпитализации. Так как сын женщины чувствовал себя плохо и у него держалась температура 38,7, она решила на своей машине довезти его до больницы № 9. В медучреждении ребенка осмотрели, сразу взяли анализы, в том числе тест на коронавирус, и положили на лечение. Тест оказался отрицательным и не выявил инфекции. Мы два часа провели в общей очереди с больными COVID-19, пока нам не сказали, куда нас привезли. А если бы мы заразились в той больнице? Кто за это ответит? Почему медики подвергают здоровых людей такому риску,возмущается мать 7-летнего мальчика. Напомним, свердловский врач-эпидемиолог Галина Свирина назвала поликлиники рассадниками коронавируса. Рассадниками коронавируса назвала поликлиники эпидемиолог из Свердловской области

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