Более 18 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировано в Свердловской области с 3 по 9 сентября
Сегодня, 09:15Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 3 по 9 сентября в Свердловской области зарегистрировано 18 тысяч случаев заболевания ОРВИ.
За неделю в Свердловской области ОРВИ заболело 18 тысяч человек. Этот показатель вырос на 32% по сравнению с предыдущей неделей. При этом случаев гриппа не выявлено.
Больше всего заболевших – среди подростков 15-17 лет. Сейчас они болеют в три раза чаще, чем остальные. Врачи говорят, что рост количества заболевших может увеличиваться.
Медики рекомендуют уже в сентябре делать прививки от гриппа, чтобы успеть до пика распространения вируса, пишет «Областная газета».
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей