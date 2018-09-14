Более 18 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировано в Свердловской области с 3 по 9 сентября

За неделю в Свердловской области ОРВИ заболело 18 тысяч человек. Этот показатель вырос на 32% по сравнению с предыдущей неделей. При этом случаев гриппа не выявлено.

Больше всего заболевших – среди подростков 15-17 лет. Сейчас они болеют в три раза чаще, чем остальные. Врачи говорят, что рост количества заболевших может увеличиваться.