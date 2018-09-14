Дождь, град и усиление ветра ожидаются 14 сентября в Свердловской области
Сегодня, 10:30Здоровье и экология
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По сообщению синоптиков, 14 сентября на территории Свердловской области ожидаются ливни, град и усиление ветра до 25 м/с.
В связи с неблагоприятными погодными условиями ГУ МЧС по Свердловской области предупреждает о возможном падении деревьев и слабоукрепленных конструкций.
Также возможны обрывы линий связи, повреждение остекления зданий и строений, возникновение ДТП.
Жителям области рекомендуют ограничить выход на улицу, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
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