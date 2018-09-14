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Предупреждение о высокой горимости леса объявлено в Нижнем Тагиле с 15 по 17 августа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Forest fire 432870 960 720

Предупреждение о высокой горимости леса объявлено в Нижнем Тагиле с 15 по 17 августа

Сегодня, 22:10Здоровье и экология
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