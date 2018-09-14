Предупреждение о высокой горимости леса объявлено в Нижнем Тагиле с 15 по 17 августа
Сегодня, 22:10Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 15 по 17 сентября в Нижнем Тагиле высока вероятность возникновения лесных пожаров.
Сюжеты: Нижний Тагил
Три дня в Нижнем Тагиле будет действовать экстренное предупреждение по пожароопасности. Степень горимости леса приравнивается к четвертому классу по региональной шкале.
В случае возникновения экстренных ситуаций тагильчан просят звонить в ЕДДС.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей