Загрязнение воздуха сероводородом зафиксировано в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле зафиксировано повышенное содержание сероводорода в атмосфере. Концентрация ядовитого газа превышает норму в 5,2 раза.
Сюжеты: Нижний Тагил
По информации Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, выброс ядовитого сероводорода в атмосферу зафиксирован в Нижнем Тагиле.
По данным на 13 сентября концентрация газа превышает разовую норму в 5,2 раза. Накануне, 12 сентября, концентрация была выше нормы в 2,5.
Сероводород — это бесцветный газ с запахом протухших яиц. В больших концентрациях смертельно опасен, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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