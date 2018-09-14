Загрязнение воздуха сероводородом зафиксировано в Нижнем Тагиле

По информации Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, выброс ядовитого сероводорода в атмосферу зафиксирован в Нижнем Тагиле.

По данным на 13 сентября концентрация газа превышает разовую норму в 5,2 раза. Накануне, 12 сентября, концентрация была выше нормы в 2,5.