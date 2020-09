Как у взрослого: нейрохирурги удалили опухоль мозга шестилетнему тагильчанину

Свердловские нейрохирурги удалили шестилетнему мальчику из Нижнего Тагила опухоль, сообщает «Тагильский рабочий».

Мальчик был доставлен в Демидовскую больницу Нижнего Тагила с подозрением на инсульт. После обследования врачи обнаружили у него опухоль головного мозга, которая была слишком большой для его возраста. Опухоль мешала маленькому пациенту дышать и глотать, из-за этого у него была задержка развития речи. Нейрохирургами из ГКБ № 40 в Екатеринбурге было проведено комбинированное лечение по удалению новообразования. Операция длилась восемь часов, медикам удалось удалить опухоль, при этом применялась современная медицинская техника. Операция проводилась поэтапно, врачам удалось провести ее за одну процедуру и один наркоз. По словам врачей, новообразование было удалено без осложнений. Сейчас мальчика готовят к выписке. Напомним, что в августе в Екатеринбурге провели сложнейшую операцию трехлетней девочке с опухолью почек пятой стадии. Уральские врачи провели трехлетней девочке операцию по удалению опухоли почек

