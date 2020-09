В Свердловской области показатель заболеваемости ОРВИ составил на 15,7% выше уровня эпидемиологического порога, заболеваемость по сравнению с прошлой неделей увеличилась на 77%, сообщает управление регионального Роспотребнадзора.

На сегодняшний день зарегистрировано 32,3 тысячи случаев заболевания ОРВИ, не выявлено ни одного случая гриппа. По данным ведомства на 13 сентября 2020 года жителям проведено 476 648 прививок против гриппа, это 11,41% населения области. За прошедшую неделю зарегистрировали 957 случаев заболевания внебольничными пневмониями. Напомним, что жители Свердловской области могли поставить бесплатные прививки от гриппа 13 сентября на участках для голосования.

