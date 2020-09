В Нижнем Тагиле второй день подряд подтверждено восемь случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 1678 тагильчан. В Свердловской области за прошедшие сутки диагноз подтвердили у 129 человек, общее количество выявленных случаев составило 27 048 человек. Количество выписанных из больниц по выздоровлению граждан - 61, общее число достигло 20 784 человека. На Урале зарегистрировано два случая смерти от новой коронавирусной инфекции. С начала пандемии подтверждено 524 летальных случая.

