В Свердловской областной клинической больнице случилась вспышка COVID-19, сообщают в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

Как сообщает оперштаб, на данный момент из 59 отделений СОКБ закрыто только два. Всего заболели семь сотрудников, причем в основном это те, кто прибыл после отпуска. Сейчас в больнице сохраняют все необходимые профилактические меры, а именно масочный режим, двукратная термометрия. При выявлении новых больных в отделениях вводится карантин. Напомним, что ранее произошла вспышка COVID-19 в краснотурьинском психоневрологическом интернате, там заболели 33 пациента. В краснотурьинском психоневрологическом интернате произошла вспышка COVID-19

