За сутки еще у 129 свердловчан подтвердили коронавирус

За сутки еще у 129 свердловчан подтвердили коронавирус

Сегодня, 13:45Здоровье и экология
В Свердловской области за сутки с 13 по 14 сентября еще у 129 человек был подтвержден коронавирус, сообщает оперативный штаб региона.

В общей сложности с начала пандемии инфекция была выявлена у 27 048 человек.

Наибольшее число случаев подтверждено в Екатеринбурге. Там COVID-19 выявлен у 74 человек. Остальные зараженные являются жителями 28 населенных пунктов, в том числе и Нижнего Тагила.

Количество выписанных из больниц по выздоровлению пациентов возросло до 20 784 человек, из них 61 — выписаны за последние сутки.

Отмечается, что 86 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 78 помещены в реанимацию, в том числе 49 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще у 361 человека состояние расценивается как средней тяжести.

Кроме того, подтверждено два летальных случая. В общей сложности пандемия унесла жизни 524 свердловчан.

В России за минувшие сутки выявлено 5 509 случаев заражения коронавирусом. В общей сложности инфекция за время пандемии была подтверждена у 1 068 320 человек, из них уже 878 700 выздоровели, еще 18 635 — скончались.

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