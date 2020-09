За сутки еще у 129 свердловчан подтвердили коронавирус

В Свердловской области за сутки с 13 по 14 сентября еще у 129 человек был подтвержден коронавирус, сообщает оперативный штаб региона.

В общей сложности с начала пандемии инфекция была выявлена у 27 048 человек. Наибольшее число случаев подтверждено в Екатеринбурге. Там COVID-19 выявлен у 74 человек. Остальные зараженные являются жителями 28 населенных пунктов, в том числе и Нижнего Тагила. Количество выписанных из больниц по выздоровлению пациентов возросло до 20 784 человек, из них 61 — выписаны за последние сутки. Отмечается, что 86 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 78 помещены в реанимацию, в том числе 49 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще у 361 человека состояние расценивается как средней тяжести. Кроме того, подтверждено два летальных случая. В общей сложности пандемия унесла жизни 524 свердловчан. В России за минувшие сутки выявлено 5 509 случаев заражения коронавирусом. В общей сложности инфекция за время пандемии была подтверждена у 1 068 320 человек, из них уже 878 700 выздоровели, еще 18 635 — скончались.

