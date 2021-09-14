Диоксид азота, синильная кислота и сероводород. Замеры воздуха 14 сентября

Диоксид азота, синильная кислота и сероводород. Замеры воздуха 14 сентября
Диоксид азота, синильная кислота и сероводород. Замеры воздуха 14 сентября
Сегодня, 16:15Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
14 сентября при замерах воздуха возле ж/д вокзала в Нижнем Тагиле газоанализатор зафиксировал наличие трех веществ-загрязнителей из пяти.

Во время двухминутных показатель диоксида азота поднимался до 1,6 мг/м3 (ПДК 0,2 мг/м3), синильная кислота — до 0,61 мг/м3 (ПДК 0,01 мг/м3), сероводород — до 0,07 мг/м3 (ПДК 0,008 мг/м3). При 20-минутных замерах прибор показал значение диоксида азота 0,1 мг/м3, показатели остальных веществ остались нулевыми.

Фото:TagilCity.ru

Замеры проходили при температуре воздуха +12 градусов и юго-западном ветре со скоростью три метра в секунду.

Каждый день редакция TagilCity.ru проводит прямые трансляции в Instagram с замерами воздуха в Нижнем Тагиле.

Информация о сoстоянии атмосферы получена на основании инструмeнтальных замеров газоанализaтором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным гoсударственным органом. Для получения oфициальной информации о состoянии окружающей среды редaкция «TagilCity» рекомендует направлять соoтветствующие запросы в Уральское межрeгиональное управление Росприроднадзора.

Сюжеты:
Экология Нижнего ТагилаЭксклюзивНижний Тагил
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