Несколько свердловских детсадов закрылись на карантин из-за COVID-19

В нескольких детских садах в Свердловской области были обнаружены случаи заболевания коронавирусной инфекцией. В связи с этим детсады закрылись на карантин.

Однако стоит учитывать, что в регионе на данный момент отсутствуют школы, которые полностью прекратили учебный процесс в очном формате из-за карантина. Об этом на брифинге оперштаба по борьбе с COVID-19 заявил замгубернатора области Павел Креков. Он подчеркнул, что в предстоящие одну-две недели первые классы начнут выходить с карантина. Также Креков считает, что происходящая ситуация неизбежна из-за количества социальных контактов школьников. Напомним, 10 сентября стало известно, что 67 классов в Екатеринбурге вернулись к дистанционной форме обучения из-за того, что среди школьников были выявлены случаи заболевания коронавирусом. 67 классов перешли на дистант из-за COVID-19 в Екатеринбурге

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