Несколько свердловских детсадов закрылись на карантин из-за COVID-19

Однако стоит учитывать, что в регионе на данный момент отсутствуют школы, которые полностью прекратили учебный процесс в очном формате из-за карантина. Об этом на брифинге оперштаба по борьбе с COVID-19 заявил замгубернатора области Павел Креков.
Он подчеркнул, что в предстоящие одну-две недели первые классы начнут выходить с карантина. Также Креков считает, что происходящая ситуация неизбежна из-за количества социальных контактов школьников.
Напомним, 10 сентября стало известно, что 67 классов в Екатеринбурге вернулись к дистанционной форме обучения из-за того, что среди школьников были выявлены случаи заболевания коронавирусом.