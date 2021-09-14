Новый водовод для жителей Вагонки проведут в Нижнем Тагиле

Новый водовод для жителей Вагонки проведут в Нижнем Тагиле
Новый водовод для жителей Вагонки проведут в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:24Здоровье и экологияУльяна СавинаФото: 1MI
Дополнительный водовод появится при строительстве станции водоподготовки в Черноисточинске, сказал замглавы Нижнего Тагила по вопросам ЖКХ Егор Копысов. Коммуникации будут поставлять воду в Дзержинский район города.

Вопросы очистки воды обсуждали сегодня, 14 сентября, в рамках реализации нацпроекта «Чистая вода». Егор Копысов пояснил, что новые коммуникации позволят предотвратить загрязнение воды в процессе транспортировки ее из очищенного Черноисточинского пруда. Кроме запланированного нового водовода между районами, в Нижнем Тагиле ремонтируют и коммуникации местного значения внутри районов.

В этом году меняют мелкие водоводы по городу. Ведется работа по замене системы водоснабжения в районе строительства моста, отметил замглавы.

Напомним, Черноисточинский пруд питает ГГМ и Дзержинский район. В рамках нацпроекта «Экология» и программы «Чистая вода» в городе проводят очистку Черноисточинского пруда и планируют строительство станции водоподготовки в Черноисточинске.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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