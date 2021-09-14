В Нижнетагильский пруд выпущено 20 тысяч мальков сазана

Более 20 тысяч мальков сазана было выпущено в пруд Нижнего Тагила 14 сентября 2021 года. Зарыбление водоема проводится в рамках компенсационных мероприятий, связанных с реализацией проекта «Тагильская лагуна-2».

Почти 21 тысяча мальков сазана весом не менее 20 граммов каждый были выпущены в Нижнетагильский пруд, сообщила пресс-служба мэрии. На эти цели было затрачено почти 900 тысяч рублей, зарыбление водоема является важным моментом для восстановления водной экосистемы пруда в рамках второй очереди проекта «Тагильская лагуна». Власти Нижнего Тагила также рассчитывают на постепенное улучшение качества воды в городском пруду и восполнение рыбных запасов в водоеме. Напомним, 12 августа 2021 года строительство второй очереди проекта «Тагильская лагуна» вышло на финишную прямую. Уже сдан скейт-парк, подготовлены площадки для воркаута и остальных детских объектов, полным ходом идет монтаж малых архитектурных форм. На них уже потрачено порядка 60 миллионов рублей. Благоустройство «Тагильской лагуны-2» близится к финалу

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter