В Нижнетагильский пруд выпущено 20 тысяч мальков сазана

В Нижнетагильский пруд выпущено 20 тысяч мальков сазана
В Нижнетагильский пруд выпущено 20 тысяч мальков сазана
Сегодня, 18:11Здоровье и экологияФото: 1MI
Более 20 тысяч мальков сазана было выпущено в пруд Нижнего Тагила 14 сентября 2021 года. Зарыбление водоема проводится в рамках компенсационных мероприятий, связанных с реализацией проекта «Тагильская лагуна-2».

Почти 21 тысяча мальков сазана весом не менее 20 граммов каждый были выпущены в Нижнетагильский пруд, сообщила пресс-служба мэрии.

На эти цели было затрачено почти 900 тысяч рублей, зарыбление водоема является важным моментом для восстановления водной экосистемы пруда в рамках второй очереди проекта «Тагильская лагуна».

Власти Нижнего Тагила также рассчитывают на постепенное улучшение качества воды в городском пруду и восполнение рыбных запасов в водоеме.

Напомним, 12 августа 2021 года строительство второй очереди проекта «Тагильская лагуна» вышло на финишную прямую. Уже сдан скейт-парк, подготовлены площадки для воркаута и остальных детских объектов, полным ходом идет монтаж малых архитектурных форм. На них уже потрачено порядка 60 миллионов рублей.

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