190 тысяч рублей штрафа назначено УК Екатеринбурга за многочисленные нарушения

Проверка специалистов показала, что организация не проводит лабораторный контроль в местах накопления отходов.





УК не предоставила технический регламент по условиям сбора, накопления и хранения отходов. Также не на всех площадках близ домов располагалось достаточное количество контейнеров. Более того, запрещающий курение знак был установлен с нарушениями.





Сотрудники УК, по данным Роспотребнадзора, не проходили флюорографию, вакцинацию против инфекций, а также спецодежду работников стирают и чистят нерегулярно.





За все установленные нарушения управляющая компания получила штраф на сумму 190 тысяч рублей. Организация получила представление о ликвидации нарушений.