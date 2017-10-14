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Новости Нижнего Тагила

190 тысяч рублей штрафа назначено УК Екатеринбурга за многочисленные нарушения

14 октября 2017, 09:00Добавить новость
город,Екатеринбург,нарушение,Роспотребнадзор,Россия,Свердловская область,штраф,Управляющая компания
Екатеринбургская управляющая компания «УК Верх-Исетская» накануне была привлечена к ответственности по инициативе Роспотребнадзора.

Проверка специалистов показала, что организация не проводит лабораторный контроль в местах накопления отходов.

УК не предоставила технический регламент по условиям сбора, накопления и хранения отходов. Также не на всех площадках близ домов располагалось достаточное количество контейнеров. Более того, запрещающий курение знак был установлен с нарушениями.

Сотрудники УК, по данным Роспотребнадзора, не проходили флюорографию, вакцинацию против инфекций, а также спецодежду работников стирают и чистят нерегулярно.

За все установленные нарушения управляющая компания получила штраф на сумму 190 тысяч рублей. Организация получила представление о ликвидации нарушений.

 
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