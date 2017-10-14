Нижний Тагил вошел в число лидеров по количеству привитых граждан

13 октября прошло совещание по вопросам проведения вакцинации и ходе прививочной кампании на территории Нижнего Тагила.



Эпидемиологическая ситуация в городе находится в пределах нормы. Прирост по заболеваемости не превышает 2%. 9 групп в 5 детских садах города, в которых количество заболевших превысило 20%, были закрыты.



Также участники совещания отметили высокую активность тагильчан в вопросах иммунизации от гриппа. Нижний Тагил является лидером среди муниципалитетов Свердловской области по выполнению Национального календаря профилактических прививок.



95% сотрудников медучреждений, работников транспортной и коммунальной сферы, а также учителя и воспитатели уже привиты. До 1 ноября будут привиты оставшиеся 5%, сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила.



В конце совещания было отмечено, что на время прививочной кампании продлён график работы прививочных кабинетов. Теперь они будут работать с 8.00 до 19.00 в будние дни и с 9.00 до 12.00 по субботам.