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Новости Нижнего Тагила

Нижний Тагил вошел в число лидеров по количеству привитых граждан

14 октября 2017, 10:35Добавить новость
город,дети,здоровье,Нижний Тагил,Свердловская область,грипп,вакцинация,привика,ОРВИ
На заседании оперативного штаба по профилактике и противодействию распространению ОРВИ и гриппа в Нижнем Тагиле рассмотрели вопросы проведения вакцинации и достигнутых показателей прививочной кампании.

13 октября прошло совещание по вопросам проведения вакцинации и ходе прививочной кампании на территории Нижнего Тагила.

Эпидемиологическая ситуация в городе находится в пределах нормы. Прирост по заболеваемости не превышает 2%. 9 групп в 5 детских садах города, в которых количество заболевших превысило 20%, были закрыты.

Также участники совещания отметили высокую активность тагильчан в вопросах иммунизации от гриппа. Нижний Тагил является лидером среди муниципалитетов Свердловской области по выполнению Национального календаря профилактических прививок.

95% сотрудников медучреждений, работников транспортной и коммунальной сферы, а также учителя и воспитатели уже привиты. До 1 ноября будут привиты оставшиеся 5%, сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила.


В конце совещания было отмечено, что на время прививочной кампании продлён график работы прививочных кабинетов. Теперь они будут работать с 8.00 до 19.00 в будние дни и с 9.00 до 12.00 по субботам.

 

 
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