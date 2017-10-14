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Новости Нижнего Тагила

Родители могут сообщать о холоде в школах и садиках Свердловской области

14 октября 2017, 10:00Добавить новость
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Роспотребнадзор Свердловской области проводит проверку образовательных учреждений в городах на наличие нарушений по оказанию коммунальных услуг. В частности, контролируется температура воздуха.

С наступлением осенне-зимнего сезона ежегодно регистрируется увеличение показателей заболеваемости, поэтому в учреждениях должно подаваться достаточное количество тепла.

Температура в основных помещениях школ и садиков должна быть на уровне 24°C. В спальнях и спортзале около 20°C.

Сотрудники Роспотребнадзора обращаются к свердловчанам с просьбой сообщать в ведомство, если в школах и садиках, куда ходят дети, холодно.

 
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