Родители могут сообщать о холоде в школах и садиках Свердловской области

Роспотребнадзор Свердловской области проводит проверку образовательных учреждений в городах на наличие нарушений по оказанию коммунальных услуг. В частности, контролируется температура воздуха.
С наступлением осенне-зимнего сезона ежегодно регистрируется увеличение показателей заболеваемости, поэтому в учреждениях должно подаваться достаточное количество тепла.
Температура в основных помещениях школ и садиков должна быть на уровне 24°C. В спальнях и спортзале около 20°C.
Сотрудники Роспотребнадзора обращаются к свердловчанам с просьбой сообщать в ведомство, если в школах и садиках, куда ходят дети, холодно.