Родители могут сообщать о холоде в школах и садиках Свердловской области

С наступлением осенне-зимнего сезона ежегодно регистрируется увеличение показателей заболеваемости, поэтому в учреждениях должно подаваться достаточное количество тепла.



Температура в основных помещениях школ и садиков должна быть на уровне 24°C. В спальнях и спортзале около 20°C.



Сотрудники Роспотребнадзора обращаются к свердловчанам с просьбой сообщать в ведомство, если в школах и садиках, куда ходят дети, холодно.