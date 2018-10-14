Автономные пожарные извещатели появляются в домах многодетных свердловских семей

Особое внимание инспекторов госпожнадзора и органов социальной защиты приковано к многодетным семьям и малобильному населению, так как, по утверждению сотрудников МЧС, эти группы населения являются самыми уязвимыми в плане пожарной безопасности.

С начала года в Екатеринбурге установили 200 извещателей, в Нижнем Тагиле и Горноуральском округе из сотни запланированных установок произведена примерно половина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Средства противопожарной безопасности также появляются в семьях из Североуральска, Берёзовского и других городов региона.