Осторожно, гололед: дождь, снег и перепады температуры ожидаются в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:43Здоровье и экология
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С 15 по 21 октября в Нижний Тагил придет небольшое потепление. При этом ночная температура воздуха останется минусовой, а также ожидаются осадки в виде дождя и снега.
Сюжеты: Нижний Тагил
- 15 и 16 октября днем температура воздуха поднимется до +4 градусов, ночью похолодает до -1 градуса. Облачно, осадки в виде дождя со снегом. Ветер северо-западный, до 14 м/с.
В среду, 17 октября, днем потеплеет до +8 градусов, ночью столбик термометра опустится до - 1 градуса. Облачно, дождь, ветер западный, 18 м/с.
18 и 19 октября днем — от +3 до +6 градусов, ночью — до -3 градусов. Облачно, снег с дождем. Ветер северо-западный 8-10 м/с.
В выходные 20 и 21 октября днем вновь потеплеет до +8 градусов, ночью будет от +1 до +4 градусов. Пасмурно, снег с дождем. Ветер западный до 14 м/с.
В связи с перепадами дневной и ночной температуры воздуха на дорогах города может образоваться гололед. Спасатели МЧС по Свердловской области предупреждают тагильчан о высокой травмоопасности на скользких дорогах и дают несколько советов:
- внимательно смотрите себе под ноги и старайтесь обходить опасные места. Если обойти скользкую застывшую лужу не возможно, то передвигайтесь по ней мелкими шажками;
- выбирайте обувь с нескользящей подошвой. Девушкам лучше отказаться от высоких каблуков;
- будьте внимательны на проезжей части, аккуратно переходите дорогу;
- обходите места с наклонной поверхностью.
Сотрудники ГИБДД советуют автовладельцам не затягивать со сменой резины на зимнюю.
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