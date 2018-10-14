Осторожно, гололед: дождь, снег и перепады температуры ожидаются в Нижнем Тагиле

15 и 16 октября днем температура воздуха поднимется до +4 градусов, ночью похолодает до -1 градуса. Облачно, осадки в виде дождя со снегом. Ветер северо-западный, до 14 м/с.

В среду, 17 октября, днем потеплеет до +8 градусов, ночью столбик термометра опустится до - 1 градуса. Облачно, дождь, ветер западный, 18 м/с.

18 и 19 октября днем — от +3 до +6 градусов, ночью — до -3 градусов. Облачно, снег с дождем. Ветер северо-западный 8-10 м/с.

В выходные 20 и 21 октября днем вновь потеплеет до +8 градусов, ночью будет от +1 до +4 градусов. Пасмурно, снег с дождем. Ветер западный до 14 м/с.

В связи с перепадами дневной и ночной температуры воздуха на дорогах города может образоваться гололед. Спасатели МЧС по Свердловской области предупреждают тагильчан о высокой травмоопасности на скользких дорогах и дают несколько советов:

внимательно смотрите себе под ноги и старайтесь обходить опасные места. Если обойти скользкую застывшую лужу не возможно, то передвигайтесь по ней мелкими шажками;

выбирайте обувь с нескользящей подошвой. Девушкам лучше отказаться от высоких каблуков;

будьте внимательны на проезжей части, аккуратно переходите дорогу;

обходите места с наклонной поверхностью.