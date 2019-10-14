Снег с дождем и похолодание обещают синоптики тагильчанам на этой неделе
Сегодня, 08:48Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Согласно данным Гисметео, в начале недели в Нижнем Тагиле ожидается похолодание.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник днем будет до +8 градусов, пасмурно, дождь. Ветер — до 14 метров секунду.
Во вторник в дневные часы столбик термометра поднимется до отметки +6 градусов, ночью ожидается +3 градуса. Небольшой дождь, ветер — до 14 метров секунду.
В среду синоптики обещают тагильчанам до +3 градусов, небольшой дождь. Ночью ожидается +2 градуса.
В четверг днем вновь обещают +3 градуса, возможен снег. Ночью ожидаются минусовые температуры. Столбик термометра опустится до отметки -1 градус. Ветер — до 11 метров в секунду.
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