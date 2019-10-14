Под Нижний Тагилом обнаружено пять незаконных свалок с отходами
Сегодня, 19:52Здоровье и экологияФото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
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В Горноуральском округе в районе села Николо-Павловское Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила пять свалок с бытовыми отходами, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе проверки прокуратура обнаружила, что на территориях, арендованных ООО «Тура-Лес» в районе села Николо-Павловское, было организовано пять несанкционированных свалок твердых бытовых отходов.
Арендатор отказался устранить нарушения в добровольном порядке. Природоохранный прокурор направил исковое заявление в Кушвинский суд с требованием выполнить нормы закона.
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Суд удовлетворил иск в полном объеме. На данный момент ответчиком решение суда исполнено. Участки несанкционированных свалок полностью очищены от мусора. Количество вывезенных отходов составило 90 тонн.
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