На медицинскую IT-структуру Свердловской области выделят дополнительные средства

На IT-обеспечение единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в Свердловской области выделят дополнительные средства, пишет 66.ru.

Издание сообщает, что по данным площадки СПАРК, Медицинский информационно-аналитический центр уже потратил 850 миллионов рублей на программное обеспечение больниц, серверное и компьютерное оборудование. По неофициальным данным, подобные закупки будут согласовываться с Отделом экономической безопасности МВД РФ. МИАЦ планировал совершить еще одну закупку в данной сфере на 115 миллионов рублей, но теперь она будет пересмотрена департаментом информатизации и связи. В бюджете на эти цели уже запланирована сумма свыше 40 миллионов рублей, но она не является окончательной. Средства планируют выделить на проект Единого цифрового контура (ЕЦК), целью которого является создание системы электронных рецептов, онлайн-управление льготами и обеспечение лекарствами через интернет-запись. Доступ к базе будет предусмотрен через портал Госуслуги. Напомним, ЗакСо Свердловской области одобрила перевод больниц Екатеринбурга в региональную собственность для реализации проекта МИАЦ. ЗакСо Свердловской области одобрило поглощение горздрава Екатеринбурга

