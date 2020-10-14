На медицинскую IT-структуру Свердловской области выделят дополнительные средства

МИАЦ планировал совершить еще одну закупку в данной сфере на 115 миллионов рублей, но теперь она будет пересмотрена департаментом информатизации и связи. В бюджете на эти цели уже запланирована сумма свыше 40 миллионов рублей, но она не является окончательной. Средства планируют выделить на проект Единого цифрового контура (ЕЦК), целью которого является создание системы электронных рецептов, онлайн-управление льготами и обеспечение лекарствами через интернет-запись. Доступ к базе будет предусмотрен через портал Госуслуги.