За сутки в Нижнем Тагиле выявлено 15 «ковидных» больных, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Общий показатель по городу достиг 2038 человек. В регионе весь период насчитывается 31 761 случаев заражения COVID-19, а за период с 13 по 14 октября заразились 211 человек. В тяжелом состоянии в региональных больницах находятся 174 инфицированных, 98 из них подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter