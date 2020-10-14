Сами виноваты. Почему тагильчане по 12 часов проводят в очередях на томографию

На сегодняшний день, по словам пресс-секретаря ЦГБ № 1 Алены Усатовой, в Нижнем Тагиле работает пять аппаратов компьютерной томографии: два из них находятся в городской больнице № 4, по одному в ЦГБ № 1, Демидовской ЦГБ, а также Городской инфекционной больнице. При этом для диагностики коронавирусной пневмонии используются только два — в ЦГБ № 1 и инфекционной больнице. Один аппарат, размещенный в ЦГБ № 1, способен принять примерно шесть человек в час и до 120 пациентов за сутки. Учитывая сезонный рост заболеваемости ОРВИ, пневмонии, а также пандемию коронавируса, логично предположить, что двух аппаратов явно мало для того, чтобы справиться с потоком пациентов. Тем более на обследование едут не только жители Нижнего Тагила, но и ближайших городов.