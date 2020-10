Сами виноваты. Почему тагильчане по 12 часов проводят в очередях на томографию

Тагильчане стали все чаще жаловаться на очереди на компьютерную томографию. Люди с подозрением на пневмонию и коронавирус часами ожидают, пока им проведут обследование. Почему так происходит и что с этим делать — разбиралось TagilCity.ru.

В социальных сетях горожане делятся, что в ожидании КТ им приходится просидеть в очереди по 12 часов, а то и больше. Я 6 числа (октября — прим. ред.) была, в 10.00 приехала, и, слава Богу, уехала, но в 23.30, рассказала одна из пациенток. Другая девушка написала, что ей пришлось провести в приемном покое в ожидании обследования на компьютерном томографе 18 часов. Выписали лечение и отправили домой. Сидят все — и с пневмонией, и коронавирусом, людям плохо, падают в обмороки. Парень из другого города ждал приёма больше суток! Дождался, вышел из кабинета и впал в кому, его сразу вне очереди в реанимацию. Это что ж такое творится? Почему в ЦГБ№ 1 такое издевательство над людьми? возмущается она. Тагильчанка утверждает, что в инфекционной больнице ситуация обстоит иначе. Ее мужа увезли на скорой, сделали КТ и отправили домой, предоставив для связи номер телефона. На следующий день узнали, что имеется поражение легких. После этого его положили в больницу. Неужели также нельзя и в ЦГБ № 1 сделать? Зачем столько больных людей держать в одном коридоре? Врачей, конечно, жалко, но все на столько неорганизованно. Это адский ад, пишет Анастасия. Еще одна горожанка Наталия приехала на компьютерный томограф в 14 часов, а уехала из больницы только в два часа ночи. Это, конечно, семь кругов ада, страшно на все это смотреть. Больше всего было жалко врачей: полностью в обмундировании, бегают, как кони обессиленные, ни разу не увидела, чтоб сходили в туалет, попить или поесть,пишет Наталия. Очередь на компьютерную томографию Photo: группа "Инцидент Нижний Тагил" во "Вконтакте" Доступное «недоступное» КТ Компьютерная томография на сегодняшний день является одним из основных способов оперативного выявления пневмонии. Коронавирус наиболее часто поражает именно легкие. Люди, почувствовав недомогание, не торопятся идти проверяться, так как знают, что есть большая проблема с очередями. На сегодняшний день, по словам пресс-секретаря ЦГБ № 1 Алены Усатовой, в Нижнем Тагиле работает пять аппаратов компьютерной томографии: два из них находятся в городской больнице № 4, по одному в ЦГБ № 1, Демидовской ЦГБ, а также Городской инфекционной больнице. При этом для диагностики коронавирусной пневмонии используются только два — в ЦГБ № 1 и инфекционной больнице. Один аппарат, размещенный в ЦГБ № 1, способен принять примерно шесть человек в час и до 120 пациентов за сутки. Учитывая сезонный рост заболеваемости ОРВИ, пневмонии, а также пандемию коронавируса, логично предположить, что двух аппаратов явно мало для того, чтобы справиться с потоком пациентов. Тем более на обследование едут не только жители Нижнего Тагила, но и ближайших городов. Пресс-секретарь не отрицает, что очереди появляются. Это происходит из-за наплыва пациентов. Она отметила, что даже если бы не было коронавируса, очереди все равно бы сохранились, потому что для госпитализации в любое медицинское учреждение нужно пройти ряд обследований. Таким образом, можно сделать вывод, что проблема очередей на КТ открылась не во время пандемии, она была давно. А коронавирус ее только обострил. Photo: pixabay.com Усатова объяснила, что после первой волны COVID-19, когда летом был спад заболеваемости, первая городская больница справлялась, даже коечные места свернули. Сейчас на диагностику поступают все единовременно, поэтому возникают очереди. Но что получается, в очередях на КТ виноваты сами пациенты, которые заболели? На компьютерную томографию всегда было сложно попасть. Как рассказывал главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов, это обследование назначается только в крайнем случае. Причиной он обозначил как раз нехватку аппаратов. В крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, никто не задумывается о том, что оно есть. Там подобные исследования в порядке вещей. В Нижнем Тагиле родителям приходится либо вставать в очередь и ждать приема долгое время, либо идти на обследование за деньги, сказал Дмитрий Клейменов. В свердловском Минздраве уверены, что в скоплении очередей виновато нарушение масочного режима и сами пациенты. Если всем соблюдать масочный режим, может, и очередей не будет. А то ходим по улице без масок, вторая половина нос не закрывает масками, что тоже называется без масок. А потом жалуются, что в очереди сидят. Вот это главная-то проблема, комментирует Константин Шестаков. Photo: pixabay.com Что делать? Пандемия коронавируса, как показывают последние статистические сводки, вновь начала набирать обороты. Число тех, кто заболел и у кого подозревают инфекцию растет, нагрузка на КТ увеличивается, но Минздрав не считает нужным и важным покупать дополнительное оборудование, потому что это не только потраченные 32 миллиона рублей, которые придется заплатить за аппарат, но еще и необходимость в обучении сотрудников. Да, приходится подождать, но что здесь поделаешь. Железо, оно же не просто купить и поставить, его разместить надо, специалистов обучить. А потом пандемия пройдет, оно будет что, стоять, говорит Константин Шестаков. Решить проблему возможно спонсорской помощью. В условиях пандемии коронавируса предприниматели оказывают помощь больницам с приобретением не только средств индивидуальной защиты, но и нового оборудования. Однако 32 миллиона рублей может выделить на аппарат либо крупное предприятие, либо это должна быть консолидированная помощь от нескольких коммерсантов. Определенную поддержку может оказать и региональное правительство, выделив дополнительные средства на оборудование. Помочь с решением проблемы может корректировка плана маршрутизации. В Нижнем Тагиле работает пять кабинетов компьютерной томографии. Если сейчас для предполагаемых «ковидных» используют два аппарата, можно на время второй волны задействовать третий. Получается, не так уж много полезных выводов сделано во время первой волны коронавируса. Уже началась вторая волна заболевания и на компьютерную томографию скапливаются такие же очереди. Люди ожидают приема по 12 часов. В конце сентября в ГБ № 1 и вовсе сломался томограф. Через несколько дней оборудование починили. Но где гарантия, что техника не сломается в будущем, и поломка не окажется серьезной? А если сломаются два аппарата одновременно, то фактически город лишится одного из основных методов диагностики пневмонии.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter