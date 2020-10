В Свердловской области ожидается снег и заморозки 15 и 16 октября, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».

В ночь на 15 октября ожидается похолодание до -4 градусов. Днем температура составит от +5 до +10 градусов. На севере региона возможен мокрый снег. Ветер слабый. 16 октября столбики термометров опустятся до +2 градусов ночью. Днем ожидается до +16 градусов. Ветер пять-десять метров в секунду, с порывами до 20 метров в секунду. Напомним, синоптики прогнозировали потепление в Нижнем Тагиле. В Нижнем Тагиле в начале недели ожидается потепление и небольшие дожди

