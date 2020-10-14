Тагильчанам расскажут о долгосрочных последствиях стресса

Кортизол — первое, что обычно ассоциируется со стрессом. Высокий уровень этого гормона связан с увеличением риска развития инфарктов и инсультов, особенно в сочетании с высоким индексом атерогенности — соотношением уровня «хорошего» и «плохого» холестерина.