Тагильчанам расскажут о долгосрочных последствиях стресса

Стресс не только «убивает» хорошее настроение, но и грозит сбоем в работе органов и систем нашего организма. Есть конкретные индикаторы, помогающие определить степень влияния стресса на здоровье.

Кортизол — первое, что обычно ассоциируется со стрессом. Высокий уровень этого гормона связан с увеличением риска развития инфарктов и инсультов, особенно в сочетании с высоким индексом атерогенности — соотношением уровня «хорошего» и «плохого» холестерина. Если понижен уровень витамина D, это может привести к дефициту серотонина — «гормона счастья». Другой «бонус» — вымывание кальция из организма. Нехватка магния способна «подарить» бессонницу и тревожные состояния. На самочувствие влияют и проблемы с щитовидной железой — они способны вызвать резкие перепады настроения, апатию, увеличение веса, потерю полового влечения, а также сонливость или бессонницу.

