Тагильчанам расскажут о долгосрочных последствиях стресса

Тагильчанам расскажут о долгосрочных последствиях стресса

Сегодня, 11:00Здоровье и экологияPhoto: 123RF
Стресс не только «убивает» хорошее настроение, но и грозит сбоем в работе органов и систем нашего организма. Есть конкретные индикаторы, помогающие определить степень влияния стресса на здоровье.

Кортизол — первое, что обычно ассоциируется со стрессом. Высокий уровень этого гормона связан с увеличением риска развития инфарктов и инсультов, особенно в сочетании с высоким индексом атерогенности — соотношением уровня «хорошего» и «плохого» холестерина.

Если понижен уровень витамина D, это может привести к дефициту серотонина — «гормона счастья». Другой «бонус» — вымывание кальция из организма. Нехватка магния способна «подарить» бессонницу и тревожные состояния.

На самочувствие влияют и проблемы с щитовидной железой — они способны вызвать резкие перепады настроения, апатию, увеличение веса, потерю полового влечения, а также сонливость или бессонницу.

Иногда для снижения уровня стресса достаточно пропить курс витаминов, но сначала нужно выяснить, какой именно сбой произошел в организме.

До 31 октября во всех отделениях Лаборатории «Гемотест» акция — «стресс-комплекс» со скидкой до 30%. Исследование займет 1 день.

Для проведения анализа потребуется кровь из вены — взятие биоматериала оплачивается отдельно. Результаты исследования можно увидеть в личном кабинете на сайте или получить по электронной почте. Также можно подписаться на бесплатное SMS-уведомление.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Нижнем Тагиле:

просп. Вагоностроителей, 13

Газетная, 72

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