На территориях Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Каменска-Уральского объявлено предупреждение первой степени опасности, в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».

С 20.00 13 октября до 20.00 14 октября в перечисленных городах Свердловской области сложатся условия, препятствующие рассеиванию вредных атмосферных примесей (смог). Напомним, подобное предупреждение уже действовало в Нижнем Тагиле в конце сентября - начале октября. Свердловскую область до конца недели накроет смог

Related news: Свердловскую область до конца недели накроет смог

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter