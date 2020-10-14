В Нижнем Тагиле педагогический университет получит тепловизор и рециркулятор воздуха

Согласно документации второго конкурса, рециркулятор для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей должен быть передвижным с ультрафиолетовыми лампами. Один прибор рассчитан на объем не менее 100 кубических метров. Корпус должен быть ударопрочным. Срок службы рециркулятора должен составлять не менее пяти лет.