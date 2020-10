Больше всего в Свердловской области болеют коронавирусом люди от 30 до 49 лет, сообщает оперштаб.

Таких людей в регионе зарегистрировано 36,2% из заболевших. На втором месте по заболеваемости инфекцией находятся пациенты от 50 до 64 лет, что составляет 24,6%. Третье место по статистике занимают люди старше 65 лет — 18,4%. Дети до 18 лет составили 10,4% из заболевших, пациенты от 18 до 29 лет — 10,3%. Photo: официальная страница Свердловской области во "ВКонтакте" Напомним, в Свердловской области с начала пандемии выявлен 31 761 случай заражения COVID-19. В Свердловской области продолжает расти количество заболевших COVID-19 за сутки

