В Свердловской области выявлено 211 случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки, сообщает региональный оперштаб.

За время пандемии в регионе выявили 31 761 случай заражения COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 174 больных. Из них 98 подключены к аппаратам ИВЛ. Четыре человека ушли их жизни от коронавирусной инфекции в Свердловской области за период с 13 по 14 октября, а по РФ 239. Общее количество скончавшихся составило 665 пациентов на среднем Урале, в стране количество смертей от коронавируса насчитывает 23 205 человек.

