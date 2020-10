В Свердловской области снова отмечают нехватку всех групп крови, сообщает Служба крови Свердловской области.

Служба крови Свердловской области обновила донорский светофор. В регионе недостаток крови всех групп и резус-факторов. В ведомстве отмечают большую нехватку первой положительной, второй отрицательной и четвертой отрицательной групп крови. Остальных групп крови и резус-принадлежности тоже не недостаточно, они отмечены желтым цветом. Напомним, в областной станции переливания крови № 3 рассказали, что в Нижнем Тагиле достаточно запасов крови с антителами к коронавирусу. В Нижнем Тагиле достаточно запасов крови с антителами к COVID-19

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter