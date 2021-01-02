1,2 тысячи новых евроконтейнеров для мусора появились на севере Свердловской области

1,2 тысячи новых евроконтейнеров для мусора появились на севере Свердловской области
1,2 тысячи новых евроконтейнеров для мусора появились на севере Свердловской области
Сегодня, 14:08Здоровье и экологияФото: пресс-служба компании "Рифей"
1,2 тысячи новых емкостей для сбора мусора появились в 10 городских округах Свердловской области. Лидерами по обновлению оборудования стали Нижняя Тура и Североуральск.

Городской округ Нижняя Салда стал первым, где в 2021 году началось обновление контейнеров. Расстановка новых 60 емкостей стартовала в январе. В феврале специалисты начали работать в Красноуральском и Гаринском городских округах. Там установлено 110 и 96 евроконтейнеров соответственно, сообщает пресс-служба компании «Рифей».

Весной этого же года 90 новых баков появились в Невьянском городском округе и более 50 — в Краснотурьинске.

Североуральск летом принял 220 новых емкостей, Нижняя Тура — 250, Верхняя Тура — 144, Лесной — 110 и Нижний Тагил — 114.

Установка новых контейнеров — это только первая часть модернизации мест накопления ТКО. Следующий важный шаг — проведение капитальной реконструкции контейнерных площадок, за которую отвечают администрации городских округов, рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

Фото:пресс-служба компании "Рифей"

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя СалдаНижний Тагил
КраснотурьинскмусорВерхняя Салдавывоз мусораНижняя СалдаНижний ТагилРифей
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