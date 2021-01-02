1,2 тысячи новых евроконтейнеров для мусора появились на севере Свердловской области

Городской округ Нижняя Салда стал первым, где в 2021 году началось обновление контейнеров. Расстановка новых 60 емкостей стартовала в январе. В феврале специалисты начали работать в Красноуральском и Гаринском городских округах. Там установлено 110 и 96 евроконтейнеров соответственно, сообщает пресс-служба компании «Рифей».
Весной этого же года 90 новых баков появились в Невьянском городском округе и более 50 — в Краснотурьинске.
Североуральск летом принял 220 новых емкостей, Нижняя Тура — 250, Верхняя Тура — 144, Лесной — 110 и Нижний Тагил — 114.
Установка новых контейнеров — это только первая часть модернизации мест накопления ТКО. Следующий важный шаг — проведение капитальной реконструкции контейнерных площадок, за которую отвечают администрации городских округов, рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.