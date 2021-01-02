1,2 тысячи новых евроконтейнеров для мусора появились на севере Свердловской области

Городской округ Нижняя Салда стал первым, где в 2021 году началось обновление контейнеров. Расстановка новых 60 емкостей стартовала в январе. В феврале специалисты начали работать в Красноуральском и Гаринском городских округах. Там установлено 110 и 96 евроконтейнеров соответственно, сообщает пресс-служба компании «Рифей».